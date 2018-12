Un jove radicalitzat i delinqüent comú, l'autor de l'atac d'Estrasburg

La Fiscalia va confirmar ahir la hipòtesi terrorista en l'atac d'Estrasburg i va identificar com a autor un jove de 29 anys, Chérif Chekatt, que s'havia «radicalitzat» després d'arrossegar un llarg historial per delictes comuns, amb fins a 27 condemnes a França, Alemanya i Suïssa. Segons un testimoni, va cridar «Al·là és gran» durant l'atac. El fiscal de París, Rémy Heitz, va detallar l'estat de les investigacions sobre l'incident de dimarts a la nit.

Chekatt, equipat amb una arma de foc i una arma blanca, va fer un recorregut estenent el pànic en tres punts diferents de la ciutat, entre ells els voltants d'un mercat nadalenc.

«El terrorisme ha colpejat de nou el nostre territori», va lamentar Heitz, en el marc d'una compareixença davant els mitjans en què va relatar com van transcórrer uns fets que podrien haver tingut com a detonant una operació policial dimarts al matí al domicili del presumpte tirador. La Policia va acudir a l'habitatge per intentar arrestar-lo per temptativa d'homicidi i robatori i es va trobar amb una granada, un fusell, quatre ganivets i munició. Per a aquella mateixa nit, les forces de seguretat s'havien mobilitzat en els llocs que solia freqüentar el sospitós. Però tot va saltar pels aires poc abans de les vuit del vespre quan va començar una cadena d'atacs que va provocar dos morts i una tercera persona en estat de mort cerebral, a més de 13 ferits, sis en estat crític, segons Heitz. El fiscal va explicar que un dels testimonis consultats pels investigadors va confirmar que el tirador va cridar «Al·là és gran».