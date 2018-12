L'alcalde de Montblanc inicia una vaga de fam indefinida en solidaritat amb els presos

L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), ha iniciat des d'aquest dijous una vaga de fam indefinida, en solidaritat amb els presos independentistes. Assegura que es tracta d'una decisió "pròpia" i "intransferible", consensuada amb la seva família, i que en cap cas s'ha de veure com una crida a ser seguit per altres alcaldes. L'anunci l'ha fet aquest mateix dijous a primera hora, acompanyat pel president de l'AMI, Josep Maria Cervera, i l'expresident de l'AMI i exalcalde de Vic, Josep M. Vila d'Abadal, que li han donat el seu suport. És la primera persona, al marge dels empresonats, que se suma a la vaga de fam. Diu que mantindrà l'agenda política mentre se segueixi trobant bé de salut i "aguanti".

L'alcalde afirma que seguirà treballant amb normalitat a l'Ajuntament i que, quan les forces li puguin flaquejar, delegarà funcions al tinent d'alcalde Francesc Benet per decret d'alcaldia. No ingereix res sòlid des de dimecres a tres quarts de dotze de la nit i aquest matí només s'ha pres una infusió de til·la. Assegura que mantindrà la vaga fins que des de la presó de Lledoners decideixin posar-hi fi i que només l'abandonarà si sorgeix alguna problemàtica de salut.

Andreu ha insistit en què es tracta d'una decisió "absolutament personal" molt meditada, que ha pres amb el "caliu" i "comprensió" de la família, i que sentia la necessitat de fer-ho. "Per dins me sento més conformat, no em trobava bé si no acompanyava els meus companys en vaga de fam, però s'ha de fer per convicció", ha manifestat Andreu, que és vocal de l'AMI. Diu que ja ha traslladat la seva voluntat als empresonats i a l'executiva de l'AMI.

Des de l'AMI s'ha reiterat que no es tracta d'una acció "promoguda" des de l'associació i que respon a una opció personal presa per Andreu, al qual donen suport. "La situació al país és molt greu, el grau d'injustícia al qual hem arribat es fa insuportable i fa que haguem de recórrer a tots els mecanismes que tenim per denunciar-ho", ha dit el president de l'AMI, Josep Maria Cervera. "Agraeixo la seva valentia i patriotisme, ha afegit l'expresident Josep M. Vila d'Abadal.

Acompanyat de Cervera i Vila d'Abadal, Josep Andreu ha fet l'anunci a la sala d'actes de l'Ajuntament de Montblanc a primera del matí, en una sala de plens on el mateix alcalde hi ha penjat un cartell històric de l'any 1973, dissenyat pel montblanquí Matíes Palau per a Amnistia Internacional. "Avui aquest cartell és plenament vigent", ha dit Andreu. El plenari justament va aprovar aquest dimecres per unanimitat una moció a favor dels presos en vaga de fam.