L'ANC convoca per al 21-D una «concentració massiva» de vehicles a Barcelona

L'ANC ha convocat una «concentració massiva» de vehicles a Barcelona el pròxim 21 de desembre amb motiu de la reunió del Consell de Ministres. A través del Twitter, l'entitat fa una crida a sortir d'arreu del país en cotxe de bon matí en direcció a la capital catalana per «dir ben clar que no són benvinguts». L'ANC també convoca a les 9 hores a la Ciutat de la Justícia, on Roger Español, que va perdre un ull en la jornada de l'1-O, compareix com a investigat per desordres públics. Per la seva banda, els CDR també han fet una crida a través del seu compte de Twitter a fer «barricades» argumentant que aquest mètode pot tallar un carrer però obre el camí. I demanen els ciutadans que es concentrin a la Llotja de Mar des de primera hora del matí.

Els CDR defensen que s'ha de seguir el model de l'Escola Industrial, Torroella, Santpedor, Deltebre o Sallent el matí de l'1-O. I apel·len a la «intel·ligència col·lectiva i organització».

A més, en una altra piulada criden els ciutadans a concentrar-se a primera hora del matí a la Llotja de Mar, on es reuniran els ministres del govern de Sánchez. Els CDR utilitzen el lema «el 21-D serem ingovernables».

Per la seva banda, Òmnium ha convocat un acte polític amb el títol «Consell Popular de Ministres» a les 11 hores del mateix 21 de desembre en un lloc encara per determinar i que comptarà amb la participació de diverses entitats de la societat civil de l'àmbit dels drets humans, de la cultura i l'educació. L'entitat fa una crida a «protestar de forma pacífica i determinada» per la presència del govern espanyol a la capital catalana i a «fer sentir la veu al carrer».