Els Mossos d'Esquadra tallen la Gran Via de Barcelona per reclamar millores

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra i el col·lectiu MosS.O.S. van tallar ahir cap a les 16.30 hores la Gran Via de Barcelona en una protesta per les seves condicions laborals. Els agents es van concentrar des de les 16 hores davant la conselleria d'Economia, a la Rambla de Catalunya, abans d'una reunió amb aquest departament per un acord de caràcter salarial signat el 2008. La reunió arriba després que una vintena de sindicalistes i membres de MosS.O.S. es concentressin dimarts al matí davant la conselleria d'Economia sol·licitant veure el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.