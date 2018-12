Puigdemont diu a Londres que Sánchez no té «ni una sola bona idea» per a Catalunya i obre la porta a la via unilateral

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha alertat al president espanyol Pedro Sánchez que "se li acaba el temps" per proposar una solució política per a Catalunya. En una conferència al Frontline Club de Londres, Puigdemont ha carregat contra Sánchez per la seva intervenció al Congrés dels Diputats de dimarts, en la que assegura que "no va posar sobre la taula ni una sola bona idea".

Davant la falta de propostes, l'expresident ha obert la porta a recuperar la via unilateral, a la qual assegura que l'independentisme no renunciarà "mai".