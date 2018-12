Sánchez serà «contundent» si el Govern incompleix la llei, però descarta el 155

El cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va garantir ahir que serà «ferm i contundent» si els independentistes i el president de la Generalitat, Quim Torra, incompleixen la llei després de les seves «mentides», però en aquest moment no veu raons per aplicar l'article 155 de la Constitució. Sánchez va endurir el seu discurs davant l'independentisme en la seva intervenció en el ple del Congrés que va analitzar la situació a Catalunya i en la qual, en contra de la seva opinió, tant el líder del PP, Pablo Casado, com el de Ciutadans, Albert Rivera, li van reclamar que activi de nou el 155.

En una sessió plena de retrets tant per la qüestió catalana com per les negociacions per al nou govern andalús, el cap de l'Executiu va lamentar que Torra hagi apel·lat a la «via eslovena». Segons el seu parer, això denota «un desconeixement de la història, una manipulació inacceptable i la desesperació de qui ja no té cap argument més que la mentida per sostenir les seves posicions polítiques».

Després de remarcar que l'única via possible és la Constitució, va advertir que «tot el que se situï fora d'això tindrà la resposta ferma, però serena, proporcional i contundent de l'Estat social i democràtic de dret». Al llarg de la seva intervenció va establir paral·lelismes entre els independentistes i el procés del» Brexit» (motiu també de la seva compareixença) i va dir que tots dos caminen amb retòriques paral·leles ja que fan servir «greuges inventats i magnificats per la manipulació», així com «fal·làcies, il·lusions falses i trampes dialèctiques». Aquest tipus d'actituds és per a Pablo Casado suficient perquè ja s'apliqui l'article 155: «Aterri, això ja no dona més de si», li va dir abans de preguntar-li què més ha de passar perquè recorri a aquest instrument constitucional.



Esperant «que hi hagi morts»

També Albert Rivera va acusar Sánchez de cometre «una greu irresponsabilitat» per no aplicar el 155 i li va tornar a exigir que convoqui eleccions. Per al president de Cs, el cap del Govern s'ha de deixar de cartes a la Generalitat i recórrer a aquell article de la Constitució perquè els catalans necessiten sentir-se protegits i ell té l'obligació de garantir la seva «integritat i seguretat». A més, va demanar a Sánchez que expliqui si, per aplicar-lo, està esperant que «hi hagi morts». El líder de Podem, Pablo Iglesias, va demanar a Sánchez que «respiri» i, encara que «molts sectors» el pressionin perquè «incendiï Catalunya», «no ho faci» perquè no és bo per a Espanya ni per als catalans.

Joan Tardà, portaveu d'ERC, va advertir a Sánchez que la consulta a Catalunya serà «inevitable» i que no negociar «serà la seva tomba política», malgrat que va insistir que encara és a temps de reconduir la situació. D'altra banda, en nom del PDeCAT, Carles Campuzano li va recriminar que Vox li hagi fet canviar el seu discurs sobre el conflicte català.

En la seva resposta als dos dirigents independentistes, Sánchez els va instar a deixar de banda el referèndum per buscar acords transversals en la societat catalana que englobin «el 75 o el 80% de la societat catalana».

Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, va admetre el poc èxit de la «política d'ibuprofè» de Sánchez.