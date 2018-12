Theresa May supera la moció de censura de l'ala dura dels 'tories'

La primera ministra britànica, Theresa May, va sobreviure ahir a la moció de censura convocada contra ella per part de tories descontents amb l'Acord de Retirada pactat per Londres i Brussel·les, segons va anunciar el president del Comitè 1922, Graham Brady.

Brady va detallar que la votació es va saldar amb 200 vots a favor de May i 117 en contra, tal com recollia anit el diari britànic The Guardian. La primera ministra necessitava almenys 159 vots (la meitat més un).

Si hagués prosperat aquesta iniciativa ' rebel', May hauria estat enderrocada com a líder del Partit Conservador i, en conseqüència, també hauria d'haver deixat el seu lloc com a primera ministra, i donar lloc a un nou procés intern per ocupar ambdues vacants.

Prèviament a la votació, May va anunciar als diputats del Partit Conservador que no competirà per a la reelecció en els propers comicis, previstos per al 2022, en el marc dels contactes que va mantenir amb els seus per sobreviure a la moció de censura.

Els tories descontents amb l'Acord de Retirada van aconseguir dimarts a la nit el mínim de 48 cartes que és necessari que els membres del grup parlamentari enviïn al Comitè 1992 –òrgan de govern del Partit Conservador a Westminster– per activar la moció de censura.

May va contraatacar amb una ronda de contactes amb els diputats conservadors que va tenir lloc al llarg del dia en el seu despatx a Westminster.

Segons van informar alguns d'ells, els va revelar els seus plans de futur a manera de garantia per superar la moció de censura. «Les seves primeres paraules han estat 'no convocaré eleccions anticipades'», i després va afegir que «no pretén liderar-nos en les eleccions del 2022», va explicar a Reuters el diputat conservador Alec Shelbrooke.

La ministra de Treball i Pensions, Amber Rudd, ho va confirmar i va destacar que va ser un moment «molt emotiu». «Ha dit 'en el meu cor vull fer-ho però reconec que no ho faré», va relatar, citant la premier.

George Freeman, un altre dels presents en aquestes reunions, va celebrar que May finalment «ha escoltat» la voluntat del partit. «Una vegada que hagi aconseguit un Brexit ordenat, es tirarà a un costat per a l'elecció d'un nou líder que lideri la reunificació i la renovació que necessitem», va escriure a Twitter.

La votació de la moció de censura va començar a les 19.00 (hora catalana) i va durar dues hores, ja que els diputats havien de pronunciar-se un a un davant el Comitè 1992. Els resultats es van saber passades les 10 de la nit.

L'amenaça de la moció de censura ha planejat sobre May durant tot el procés del Brexit, però la situació s'ha deteriorat encara més els últims dies per la seva decisió de suspendre sine die la votació prevista per a dimarts al Parlament perquè els diputats aprovessin o rebutgessin l'Acord de Retirada pactat per Londres i Brussel·les.

Ahir mateix, el Parlament Europeu va avisar el Regne Unit que no ratificarà l'acord de sortida negociat entre Londres i Brussel·les si s'altera la solució d'emergència que inclou el text per evitar el retorn a una frontera 'dura' a l'Úlster, tal com reclamen els diputats britànics per donar el vistiplau a les condicions del divorci.