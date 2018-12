Torra: una de freda i una de calenta

El president de la Generalitat, Quim Torra, va retreure ahir al cap del Govern, Pedro Sánchez, el seu «relat inventat» sobre la suposada violència a Catalunya i el va instar que, en lloc d'assumir «les tesis de la dreta» –que exigeix el 155–, el 21-D porti a Barcelona «política i no policia».

El president en va fer una de freda i una de calenta durant la sessió parlamentària d'ahir. Després de l'actuació policial del dia 6 de desembre passat que la CUP va qualificar de «repressió», Torra va sortir finalment en defensa dels Mossos i, encara que va precisar que es revisarà si hi ha hagut mala praxi per part d'algun agent, va avisar: «No es poden atacar els cordons policials». En aquesta línia, va anunciar una taula de diàleg amb entitas i Mossos per reforçar la mediació durant les mobilitzacions, i va reclamar «no caure» en les provocacions de la ultradreta.

Tanmateix, va aprofitar les crítiques de l'oposició sobre la via eslovena per puntualitzar que es referia només al procés d'Eslovènia fins al referèndum d'autodeterminació del 1991, ja que a partir d'aquí va començar «una altra via», i així es va desmarcar dels posteriors xocs bèl·lics, que van causar desenes de morts.

Així, quan la líder de Ciudatans, Inés Arrimadas, va acusar Torra de pertànyer a un «club de fans de la guerra dels Balcans», el president va puntualitzar que només és un fan «de la democràcia i de la justícia».

El president català va expressar la seva por que Pedro Sánchez, amb qui no ha aconseguit encara programar una segona reunió, pugui acabar executant aquest article de la Constitució per controlar els Mossos o fins i tot aplicar-lo de forma «general».

Una mesura que ahir va reclamar de nou la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, exhibint en el ple el número 155 imprès en un foli, poc abans que el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, estripés per la meitat un altre full amb la mateixa xifra impresa, que ha qualificat com a «arma de repressió».

En aquest context, Torra va alertar que Sánchez, d'acord amb les seves últimes declaracions i accions,»està assumint les mateixes tesis de la dreta», i va instar els socialistes a evitar el 155.

El president, Quim Torra, va remarcar que les tres cartes del Govern espanyol dirigides aquesta setmana a la Generalitat dibuixen un «relat inventat» de violència, el mateix que, segons el seu parer, va portar diversos dirigents sobiranistes a la presó: «Volem tornar a crear el mateix relat insensat i irresponsable?», es va preguntar Torra.

D'altra banda, la presidenta del grup de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, va instar ERC a decidir entre «la via eslovena d'un Govern a la deriva o la construcció d'una majoria nova». El president del PPC, Alejandro Fernández, va assegurar que si el seu partit torna al Govern destituirà el president de la Generalitat, perquè Catalunya no és Eslovènia, «ni volem guerres».

Pel seu costat, el diputat de la CUP Carles Riera va instar Torra a aclarir si els Mossos seguiran «donant pallisses i reprimint» i «emparant» manifestacions d'ultradreta.



Plantegen avançar les eleccions

La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez va plantejar la possibilitat que el president de la Generalitat avanci les eleccions catalanes per poder contrastar quins són els projectes dels partits sobiranistes i el seu full de ruta per aconseguir la República Catalana.