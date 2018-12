Abatut el sospitós de l'atac a Estrasburg, Cherif Chekatt

El sospitós de l'atac executat dimarts als voltants del mercat nadalenc de la ciutat francesa d'Estrasburg, Cherif Chekatt, va morir tirotejat ahir per les forces de seguretat durant les operacions de crida i cerca.

«A les 21.00 hores, un equip de la brigada especialitzada integrada per tres funcionaris de la policia ha vist individu sospitós passejant a la via pública a l'altura del número 74 del carrer Lazaret», va dir el ministre de l'Interior, Christophe Castaner, en roda de premsa. «Aquest individu corresponia a la descripció de la persona buscada des de dimarts a la nit. L'han cridar per arrestar-lo. S'ha girat i, encarant-se als funcionaris, ha obert foc. Els agents han respost i han neutralitzat l'assaltant», va afegir, per després mostrar-se «orgullós».

Per la seva banda, l'alcalde d'Estrasburg, Roland Ries, va confirmar la mort de Chekatt i va felicitar les forces de seguretat en unes declaracions a la premsa minuts després de les de Castaner.

El mateix Castaner havia ofert minuts abans unes declaracions a la premsa en les quals va recalcar que «el terrorista serà detingut». «Les operacions estan en marxa per detenir l'autor d'aquest cruel atac», va dir. Així mateix, va desvelar que tres dels sis ferits en l'atac -que es va saldar amb tres morts- havien estat donats d'alta, mentre que els altres tres estaven «entre la vida i la mort». Castaner va anunciar a més que el mercat nadalenc de la ciutat serà reobert avui amb «un dispositiu de seguretat adaptat», i va recalcar que «no se cedirà a la por i a l'obscurantisme».

Més de 700 agents participaven en l'operació, que va comportar imposar controls en el pas fronterer entre Estrasburg i la ciutat alemanya de Kehl, la qual cosa va originar forts embussos.

El portaveu del Govern, Benjamin Griveaux, en ser preguntat en una entrevista a CNews si s'havia donat ordre d'atrapar viu o mort Chekatt, va replicar: «No importa. El millor seria trobar-lo el més ràpid possible». La Policia Nacional va publicar a última hora la seva fotografia i descripció per sol·licitar la col·laboració ciutadana. En la informació es detallava que Chekatt tenia 29 anys, mesurava 1,80 metres i tenia «corpulència normal, cabell curt, barba ocasional, to de pell bru i una marca al front».

Segons la Fiscalia, el sospitós s'havia «radicalitzat» després d'arrossegar un llarg historial per delictes comuns, amb fins a 27 condemnes a França, Alemanya i Suïssa. Segons un testimoni, va cridar «Al·là és el més gran» durant l'atac.

D'altra banda, el portaveu del Govern francès, Benjamin Griveaux, va demanar ahir als integrants del moviment de protesta dels Armilles Grogues que no surtin a manifestar-se demà després de l'atac terrorista. El missatge del portaveu governamental segueix la línia marcada pel secretari d'Estat d'Interior, Laurent Nuñez, dimecres, quan va dir que no haurien de sortir tants Armilles Grogues a protestar després de l'atac terrorista a Estrasburg.