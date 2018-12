Absolt un home d'abusar d'una nena d'11 anys perquè va pensar que semblava més gran de 13

L'Audiència Provincial de Madrid ha absolt un home de 25 anys acusat d'abusos sexuals a una nena d'11 anys en un parc de la capital perquè va pensar que era major de 13, edat a partir de la qual es podien tenir relacions consentides al moment dels fets. "L'acusat no va pensar, no tenia raons per pensar i, per tant, no es va plantejar que pogués tenir menys de 13 anys", assenyala la sentència avançada avui per la Cadena Ser.

La Fiscalia demanava per a l'home 9 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a una menor de 13 anys, però l'Audiència l'ha absolt en dues ocasions, ja que el Tribunal Suprem va anul·lar la primera sentència i va demanar al tribunal que expliqués que l'home no havia intentat aclarir la veritable edat de la menor.

Segons els fets provats en aquesta segona resolució, de finals de setembre, el 15 d'agost de 2014, quan l'acusat i la nena passejaven els seus gossos en un parc de Madrid, van entaular conversa uns minuts i després van buscar "un lloc propici on, tots dos de mutu acord i amb la conformitat de la menor, van mantenir relacions sexuals".

"No s'ha provat que l'acusat, de 25 anys en la data dels fets, conegués l'edat de la menor. Donada la naturalitat en la forma d'actuar i l'aparença externa de la mateixa, no va pensar que aquesta pogués tenir menys de 13 anys, no plantejant-se en cap moment, donada la rapidesa amb la qual van succeir els fets, esbrinar l'edat de la menor, a la qual no coneixia anteriorment", s'apunta en la sentència.

L'home va sostenir que mai va pensar que pogués tenir menys de 15 anys i els jutges tenen en compte que la perit pediatre va assenyalar que podia aparentar 13 anys i també la resolució dictada després dels fets pel jutge d'instrucció, que va descartar la presó provisional per l'home.

Les dues parts havien admès que les relacions sexuals havien estat consentides i després d'explorar a la menor, afegia, "no es pot descartar completament l'al·legació de l'imputat que la cregués major de tretze anys (d'uns quinze anys, segons ell) creença que no desmenteix l'aparença de la menor, que pogués aparentar una edat superior als seus onze anys reals ".

L'advocat de la defensa, Pedro de Mendizábal Ibergallartu, considera que resulta fonamental en el cas l'absència de violència i de dol, el que implica l'absència del delicte del qual se l'acusava. El 2015 es va aprovar una reforma del Codi Penal que va elevar l'edat mínima de consentiment per tenir relacions sexuals amb adults des dels 13 anys fins als 16.