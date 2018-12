ANC, Òmnium i CDR es mobilitzaran per evitar el Consell de Ministres del 21-D

Entitats sobiranistes com l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i els autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR) van cridar ahir a la mobilització en contra de la celebració del Consell de Ministres que tindrà lloc a Barcelona el 21 de desembre.

A través de les xarxes socials, diversos col·lectius independentistes estan promovent accions de protesta divendres de la setmana vinent contra la presència del Govern a Catalunya, cosa que consideren una «provocació» i una «vergonya».

Els CDR insten a la protesta contra la reunió del Gabinet de Pedro Sánchez a Catalunya sota el lema «Tombem el règim». «El proper 21-D, a primera hora del matí, a la Llotja de Mar de Barcelona: tombem el règim», van publicar ahir els CDR en el seu compte de Twitter, on també animen a fer «barricades» argumentant que aquest mètode pot tallar un carrer però obre el camí.

L'ANC va demanar als independentistes «reservar-se» el 21-D perquè «la dignitat» torni al carrer. Aquesta entitat avisa a través del seu compte de Twitter que les seves reivindicacions aquest cop no consistiran a «fer un cercle ni un llaç de llum», sinó en la convocatòria d'una concentració massiva de vehicles a Barcelona, amb la qual pretén bloquejar el trànsit de la ciutat i respondre a «les eleccions imposades» per un «Estat opressor» l'any passat.

Òmnium Cultural, per la seva banda, ha convocat a les 11 del matí a Barcelona l'acte «Consell Popular de Ministres» per exhibir el seu rebuig a la reunió. Segons ha difós l'associació sobiranista a través de les xarxes socials, demanen que se surti al carrer perquè s'escolti la seva veu: «Sortim a protestar, de manera pacífica i determinada, per la presència del Govern espanyol a Barcelona».

Universitats per la República també va convocar una aturada; en aquest cas, de les classes entre les 10 i les 14 hores, amb l'objectiu d'«aturar el Consell i mostrar una vegada més que els estudiants són l'avantguarda de la lluita per garantir els drets civils i polítics». S'afegeix a les que ja va anunciar la intersindical sobiranista CSC, que coincidirà amb les jornades de vaga d'alguns col·lectius de taxistes i de treballadors de la Renfe.

El ministeri de l'Interior està dissenyant el dispositiu amb el qual reforçarà la seguretat la setmana que ve amb motiu de la reunió del Consell de Ministres, en què, previsiblement, es mobilitzaran més de 1.100 policies i guàrdies civils.

El dispositiu encara no s'ha tancat i està subjecte a possibles canvis en funció de l'evolució dels esdeveniments, però ja hi ha preparats vuit grups d'Unitats d'Intervenció Policial (UIP) i quatre més d'Unitats de Prevenció i Resposta (UPR) de diferents ciutats espanyoles, van informar a Efe fonts coneixedores dels plans. També es desplaçaran 500 guàrdies civils des d'altres parts d'Espanya, que se sumaran als que estan destinats allà, segons altres fonts consultades per Efe.



La Cambra, «satisfeta»

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, es va mostrar ahir «satisfet» perquè la Llotja de Mar aculli el Consell de Ministres, i espera que la reunió serveixi per donar una «empenta» a les infraestructures a l conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona.

En la trobada tradicional amb la premsa abans de les vacances de Nadal, Valls va evitar entrar a valorar la polèmica que ha generat la celebració del Consell o les mobilitzacions anunciades en contra seu, encara que va celebrar que aquesta trobada es faci a la capital catalana.



Reunió del Govern, un dia abans

El Govern de la Generalitat es reunirà dijous 20 de desembre, en l'última sessió ordinària de l'any, tal com van explicar fonts de la Presidència. Així, el Consell Executiu no es reunirà dimarts, el dia habitual. Les mateixes fonts van explicar que l'endarreriment de la reunió és degut a la petició d'algunes conselleries per tenir més marge de temps per acabar de tancar alguns temes.