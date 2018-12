Un client segresta una prostituta després del servei i la policia de Blanes el deté

El client d'una prostituta va acabar detingut per la Policia Local de Blanes com a presumpte autor d'una detenció il·legal –segrest– i per atemptat contra els agents de l'autoritat després de protagonitzar un incident en un pis del barri d'Els Pins.

Els fets van produir-se el 26 de novembre, pels volts de les vuit del vespre. L'home, segons va relatar la víctima, havia quedat amb la prostituta en un domicili de Blanes i després de mantenir-hi relacions, aquest volia seguir amb ella més estona. La dona, d'uns 40 anys, però, va dir-li que no i que ella volia sortir d'aquest pis on havien tingut la trobada. Aquest però s'hi va negar i la va amenaçar i li va dir que no podia marxar. Li ho va prohibir sota amenaces i violència.

En aquell moment, en el mateix pis hi havia una altra companya de la víctima amb un altre client. Aquesta va sentir com demanava ajuda i ràpidament va intentar ajudar-la. Però va ser impossible.

La víctima al mateix temps, va posar-se en posició de defensa en una cantonada de l'habitació i va intentar fugir, per exemple, sortint per una finestra, però no ho va aconseguir, ja que l'agressor, segons la víctima, la va estirar per les cames per tal que no pogués marxar. Mentrestant i forcejant amb l'home va aconseguir poder trucar a la policia amb el mòbil i la Policia Local de Blanes s'hi va adreçar amb diversos efectius.

Tot això va durar més de dues hores i per tant, la va tenir retinguda contra la seva voluntat. Fins que la policia va arribar i entre diversos agents van poder immobilitzar l'home, que és molt corpulent i alliberar la dona. Mentre això succeïa, el client va agredir lleument un dels policies.

L'home, d'uns 30 anys, va acabar arrestat com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal i per atemptat contra els agents de l'autoritat. És d'origen magrebí, ciutadà belga, i compta amb antecedents per lesions, conducció temerària i ara en té dos més. El jutge el va deixar lliure amb càrrecs a l'espera de judici.