Comín sobre el 21-D: «Que ningú es preocupi, hi haurà acció no violenta, però acció»

L'exconseller de Salut Toni Comín ha assegurat aquest divendres des de Berlín que les protestes del moviment independentista sempre han estat i "seguiran sent" pacífiques. En resposta a les preguntes sobre les mobilitzacions previstes de cara al 21-D, Comín ha demanat que "ningú es preocupi" perquè hi haurà "acció no violenta, però acció". "El moviment independentista català sempre ha estat pacífic, i ho seguirà sent, cosa que no vol dir que no sigui actiu", ha defensat. Pel que fa a una possible reunió entre el president Quim Torra i el president espanyol Pedro Sánchez, Comín ha dit que "sempre" han estat oberts al diàleg "en tots els espais i tots els formats" sempre que "no es vulneri la dignitat de les institucions".

Amb tot, Comín ha lamentat que el govern espanyol no vulgui parlar del referèndum d'independència. "No hi ha diàleg possible quan s'exclou una part imprescindible de l'equació", ha dit. Comín ha assegurat que els catalans "estan disposats a seguir exercint els seus drets", com el de protesta, manifestació o vaga, "per molt repressiva o autoritària que sigui la deriva de l'Estat". "La violència ve de l'Estat", ha dit l'exconseller exiliat, que ha assegurat que a Europa "com sap tothom" s'ha constatat que el Tribunal Suprem "abusa del codi penal".

Segons Comín, la dreta espanyola al segle XX "utilitzava l'exèrcit per fer cops d'estat" i ara "ha trobat una manera més elegant d'atropellar la democràcia" a través dels jutges. "Però la repressió, quan tens dos milions de persones pacífiques determinades a seguir endavant, té un límit", ha advertit Comín. Segons ell, un canvi al govern espanyol que impliqués l'entrada de PP o Cs, o fins i tot la irrupció de Vox, hauria de fer reaccionar més a l'Europa democràtica.

"Què farà, un govern de la línia dura? Subvertir l'ordre democràtic, anul·lar els drets fonamentals? Llavors Europa també haurà de pensar què fa, si un estat entra en una deriva autoritària encara pitjor", ha indicat.

Comín ha dit que l'Estat espanyol encara està pagant un "preu alt" per una "transició imperfecta" en què s'han de superar els tics del franquisme. "Espanya té pendent un procés de desfranquitització dels aparells de l'Estat i de la cultura política de part dels ciutadans que encara entenen que la integritat territorial està per sobre de la democràcia i els drets civils, i això és franquisme", ha avisat.

Segons Comín, "pensar que pots sacrificar els drets civils a l'altar d'aquesta religió sinistra de la integritat territorial d'Espanya és franquisme".