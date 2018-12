Concentracions de periodistes a Barcelona i Madrid per defensar el secret professional

Els periodistes han sortit al carrer per criticar l'actuació del jutge de Mallorca que ha ordenat requisar mòbils, ordinadors i documentació a redactors d'Europa Press i Diario de Mallorca (del mateix grup editorial de Regió7) que investigaven un cas de corrupció, el cas Cursach.

Prop de 200 periodistes s'han concentrat a les portes del Tribunal Suprem a Madrid per defensar el secret professional i alertar del "risc per a la democràcia" que suposa una actuació inaudita per part d'un jutjat. A Barcelona, una trentena de professionals també s'han concentrat a les portes del TSJC.

Des de Madrid, els presidents de Prensa Ibérica i d'Europa Press han explicat que han presentat una querella criminal contra el jutge i han advertit que arribaran "fins al final".