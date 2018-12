Cs es querella contra Torrent per desobediència en no suspendre els processats

Cs ha presentat avui davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una querella per desobediència contra el president del Parlament, Roger Torrent, en considerar que no ha acatat la suspensió dels diputats processats decretada pel Tribunal Suprem i ratificada ahir pel Constitucional.

La querella de Ciutadans, que han presentat la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, i el portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, va dirigida també contra la resta dels membres independentistes de la Mesa de la cambra catalana, pertanyents als grups de Junts per Catalunya i ERC.

Ciutadans entén que Torrent i la resta dels membres independentistes de la Mesa no han acatat la suspensió decretada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena dels diputats sobiranistes processats per l'1-O, com també preveu la Llei d'Enjudiciament Criminal per a delictes greus com el de rebel·lió i sedició.

En declaracions als mitjans, Arrimadas ha denunciat que els diputats processats pel «cop a la democràcia» de l'any passat «poden seguir votant i presentant iniciatives parlamentàries» gràcies a la «desobediència» de Torrent a acatar les resolucions judicials.

Segons Arrimadas, el president del Parlament s'ha acollit a una fórmula, la de la substitució dels diputats processats, que «no té cabuda» ni en el reglament de la cambra catalana ni a la Llei d'Enjudiciament Criminal: «Són plenament conscients que no estan complint la llei», ha precisat.

En aquest sentit, la també portaveu nacional de Ciutadans ha considerat que Torrent «està seguint els mateixos passos» que la seva antecessora en el càrrec, Carme Forcadell: Pensa que «està per damunt dels jutges. Segueixen pensant que són immunes i impunes», ha assenyalat Arrimadas.

Per això, la dirigent de la formació taronja ha afirmat que la «realitat a Catalunya és que el cop a la democràcia de fa un any continua dins i fora del Parlament».

Amb la presentació d'aquesta querella, Torrent ha acusat Ciutadans, en un missatge a Twitter, de «voler guanyar als tribunals el que no guanya» a la cambra catalana i ha advertit que les seves «amenaces» no el faran «retrocedir ni un mil·límetre en la defensa dels drets i les llibertats».

Arrimadas ha replicat a Torrent que Ciutadans «el que va aconseguir» és guanyar a les eleccions autonòmiques, cosa que mai ha aconseguit el seu partit, ERC, en democràcia.

A més, ha defensat que la presentació d'aquesta querella és un acte «absolutament democràtic», a diferència de les «amenaces d'actes violents dels CDR», encoratjats segons el seu parer per Torrent i pel president de la Generalitat, Quim Torra.

La líder de Cs ha criticat el Govern central per no haver presentat també un recurs davant la «desobediència» dels membres independentistes de la Mesa del Parlament: El Govern central «no està fent res perquè és la comparsa i el «palmero» dels separatistes», ha opinat Arrimadas.