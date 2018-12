Diputats de 25 països demanen la «llibertat immediata» de Forcadell

Diputats de 25 països, 524 en total, demanen en un manifest la «posada en llibertat immediata» de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que es troba a la presó des del 23 de març, i reclamen «resoldre per vies no penals» els conflictes polítics.

El manifest de suport a Forcadell va ser presentat anit en un acte celebrat a l'auditori del Parlament català, i entre els diputats i exdiputats que el subscriuen figura la vicepresidenta del Parlament Europeu, Heidi Hautala, la copresidenta del Grup dels Verds Europeus, Ska Keller, i una quarantena d'eurodiputats. També hi ha la firma de l'exministre d'Afers Estrangers de Dinamarca Holger K. Nielsen (actual diputat al Parlament danès) i una vicepresidenta del Congrés dels Diputats d'Espanya, Gloria Elizo (Podem).

A l'acte va assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, i en el transcurs del mateix, el president del Parlament català, Roger Torrent, va apuntar que Forcadell sempre va complir les seves funcions, per la qual cosa «el seu empresonament és una injustícia tan incomprensible com inacceptable». Segons Torrent, mantenir Carme Forcadell a la presó «només pot ser entès com un acte de venjança política», i va afegir que a pesar del dolor que provoca estar empresonada, «mai podran vèncer-la, perquè «l'amor a la llibertat és molt més fort que la repressió».