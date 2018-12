Enganxada de May amb Juncker a Brussel·les

Escena de discòrdia la viscuda entre la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, aquest divendres a Brussel·les on els líders de la UE intenten salvar l'acord de divorci amb el Parlament britànic. Tal com s'ha pogut veure en imatges gravades en vídeo, May i Juncker han tingut una xerrada "enèrgica" -així l'ha qualificat ella-, en la qual la 'premier' britànica ha retret a Juncker haver fet servir el terme "nebulosa" per referir-se a May en una roda de premsa recent.

"Hi ha feina per fer, però està clar que podem buscar més consens", ha dit May en una roda de premsa al final de la segona jornada del Consell Europeu que se celebra a Brussel·les. La resta de líders de la UE, però, no hi coincideixen i no estan disposats a fer més concessions ni renegociar l'acord tancat.

La primera ministra manté que hi ha un calendari clar que l'obligarà a sotmetre el Tractat de Retirada al vot del Parlament britànic "abans del 21 de gener", per la qual cosa ella i la resta de governs europeus treballaran de manera "expeditiva en els pròxims dies "per concloure el que els diputats" necessiten ".

Pel que fa a la polèmica amb Juncker, la 'premier' ha reconegut una discussió "enèrgica", però li ha tret ferro en considerar que és un tipus de conversa habitual "quan es té una relació de treball". May es referia així al moment en què s'ha encarat amb Juncker per recriminar-li que en una roda de premsa de dijous usés la paraula "nebulosa" per descriure a May, cosa que el cap de l'Executiu comunitari ha negat a la 'premier' quan aquesta se li ha dirigit amb gest seriós.

Juncker, per la seva banda, ha recordat que les seves paraules s'emmarcaven en un context en què qualificava el clima general del debat al Regne Unit i no a May en particular.

Després d'aclarir la situació tots dos s'han "besat", ha assegurat Juncker. "És una dona de gran valentia, està fent la seva feina de la millor manera possible. Estic donant suport a com està portant aquesta qüestió", ha afegit el president comunitari. "La meva impressió és que, de fet, hem tractat a May amb més respecte i empatia que molts diputats britànics", ha reblat el president del Consell europeu, Donald Tusk.