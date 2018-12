«No ens agrada que hi hagi passamuntanyes, la nostra és una revolta dels somriures»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha manifestat que no li agrada que hi hagi "passamuntanyes" a les manifestacions i ha defensat que és una "revolta dels somriures".

"No ens agrada cap mostra de violència. No ens agrada que hi hagi provocacions per part de ningú. Intentarem que evolucioni en la línia del nostre moviment pacífic i democràtic", ha defensat en una entrevista a 'Ser Catalunya'.

D'altra banda, ha demanat que l'ANC i Òmnium es posin d'acord en una única acció de protesta de cara al 21 de desembre coincidint amb la reunió del Consell de Ministres a Barcelona. "Es cosa seva. Espero que ho facin", ha conclòs.