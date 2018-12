El govern de Sánchez demana formalment una reunió amb Torra a Barcelona

El govern de Pedro Sánchez ha demanat formalment una reunió entre presidents coincidint amb la reunió del Consell de Ministres el pròxim 21 de desembre a Barcelona. Ho ha fet a través d'una carta de la vicepresidenta, Carmen Clavo, dirigida al seu homòleg de la Generalitat, Pere Aragonès, en què demana col·laboració en l'organització i desenvolupament del 21-D i afegeix que, "com és habitual en situacions semblants", seria convenien que els dos presidents mantinguessin una trobada "per reprendre el camí del diàleg constructiu". Calvo també ha enviat una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què comunica formalment la reunió que es farà a la Llotja de Mar i li agraeix per endavant la col·laboració que presta sempre el consistori.