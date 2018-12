Les joventuts d'ERC criden a «impedir» el Consell de Ministres a Barcelona

Les joventuts d'ERC fan una crida a "impedir" el Consell de Ministres a Barcelona amb un cartell on es veuen els membres del govern de Sánchez de cap per avall. Jovent Republicà considera que la reunió a la capital catalana del pròxim 21 de desembre és un fet "repugnat" i una "provocació de les forces de l'Estat". Segons el portaveu de l'organització, Pau Morales, la decisió de Sánchez de fer coincidir el Consell de Ministres a Barcelona amb la data de les darreres eleccions catalanes respon "al desig de recrear-se en la repressió". I ha afegit que un any després "l'Estat segueix tenint represaliats polítics" i, per tant, denuncia que no ha abandonat la via de la repressió.

Segons Morales, "malgrat que el PSOE s'ompli la boca de diàleg", en les darreres setmanes s'ha amenaçat amb un nou 155 i s'ha "blanquejat així el feixisme de Vox". Per tot això, Jovent Republicà considera que "cal plantar cara" al Consell de Ministres del 21 de forma "massiva i organitzada". "Les institucions, partits i entitats civils hem de deixar clar que els poders repressius de l'Estat no són benvinguts i que som un moviment no violent malgrat la seva violència", ha defensat.