La Moncloa rebutja un «155 permanent» però insisteix que serà «contundent» si es vulnera la Constitució

La portaveu de govern espanyol, Isabel Celaá, ha insistit aquest divendres que el seu executiu rebutja l'aplicació d'un "155 permanent" com demanen "els que volen encobrir la seva posició recentralitzadora", però ha advertit també que donarà una resposta "serena però ferma, proporcional i contundent" a qualsevol vulneració de la Constitució. Així ho ha dit a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres parafrasejant el missatge que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va llançar al debat monogràfic sobre Catalunya al Congrés dels Diputats aquest dimecres.

"La posició del govern és la defensa de la Constitució, que consagra Espanya com un estat de les autonomies" i la resolució per "vies polítiques" del conflicte a Catalunya, ha dit Celaá, però hi ha discursos "retòrics" que "no tenen cabuda" a la Constitució. Segons Celaá, la solució a Catalunya exigeix "alçada de mires, temps, diàleg, lleialtat i sentit d'Estat", i les formacions independentistes en rimer lloc "han de forjar un nou acord" transversal amb altres forces a Catalunya.