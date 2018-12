Les notícies més llegides de la setmana

Imputats Jaime Vizern i dos ultres més per l'agressió a un activista independentista a Lledoners

La jutge que investiga l'agressió d'un grup d'ultres a un activista independentista de Manresa, el juliol passat a l'accés de la presó de Lledoners, ha pres declaració com a imputats als tres homes que van ser identificats pels Mossos al lloc dels fets, que se sumen al santjoanenc que ja va ser detingut aleshores.

La jutge de Manresa imputa a contracor tres guàrdies civils de l'1-O a Fonollosa

El Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa ha citat a declarar com a investigats per un delicte de detenció il·legal els tres guàrdies civils que l'1-O van tenir emmanillat durant quinze minuts un veí de Fonollosa, sense arribar a detenir-lo ni a informar-lo de cap denúncia. La titular del jutjat, María Teresa Rodríguez, ha hagut d'imputar els tres agents de forma obligada, després que li ho vagi ordenar l'Audiència de Barcelona, tal com va avançar Regió7 el 2 de novembre passat. A tots tres, els ha citat a declarar el proper 23 de gener, a 1/4 d'11 del matí.

Una família perd l'ajut personal de la filla a l'escola per no ser de la comarca

La família de Maria Orrit Mas, escolaritzada a l'escola Arrels de Solsona (concertada), reclama a Ensenyament ajudes per poder pagar monitoratge a l'aula i al menjador. El departament, però, ha indicat als pares que l'escola de referència seria la pública més propera a casa seva (viuen a Peramola i hauria d'anar a Oliana) per poder prestar el servei. Orrit té un grau màxim de dependència per una malaltia genètica englobada dins la síndrome 9P, que va fer que la Seguretat Social li dictaminés un 78% de discapacitat i la necessitat d'un suport general per a tot l'horari escolar.

La històrica General Òptica de Manresa tanca el gener per jubilació

General Òptica, el més que cinquantenari establiment del número 17 del carrer Guimerà de Manresa, tancarà portes el proper 19 de gener per jubilació del propietari, Ignasi Cruañas. La botiga va aixecar la persiana el 1962 fundada per Carles Cruañas, pare de l'actual responsable, que ja havia inaugurat set anys abans un també recordat negoci oftalmològic al carrer del Born. Aquests dies, l'òptica del Guimerà està de liquidació, amb rebaixes del 40% en els seus productes, fet que està generant un gran tràfec de clients habituals i no tan (o no gens) assidus a la recerca d'unes ulleres a preu de saldo.

Multa de 2.100 euros per tocar el pit a una noia en un autobús a Manresa

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat un jove a pagar una multa de 2.160 euros per haver tocat el pit a una noia en un autobús de la línia Barcelona-Manresa, quan estava adormida al seient. La víctima va denunciar els fets, motiu pel qual el cas va arribar a judici. L'acusat, Marc B. S., ha estat condemnat per un delicte d'abusos sexuals, si bé la jutge li ha aplicat la pena mínima prevista en el codi penal. La denunciant no ha demanat cap indemnització.

Una germana dels Pires Òrrit difon altres casos de desapareguts a través d'Internet

Mari Carme Òrrit Pires, germana dels nens desapareguts misteriosament fa 30 anys a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, vol posar el seu gra de sorra per donar a conèixer casos similars. Ha creat un espai a Internet en què ella mateixa entrevista persones que tenen un familiar desaparegut i policies que es dediquen a investigar-ne els casos. Assegura que és un problema greu i que la ciutadania no es fa càrrec de la seva dimensió perquè els mitjans de comunicació només es fan ressò de casos molt concrets i no n'esmenten la immensa majoria.