Preacord entre sindicats i Govern per derogar parts de la reforma laboral

Govern i sindicats van assolir un preacord per derogar aspectes centrals de la reforma laboral al qual «no s'ha sumat» la CEOE, segons va anunciar la secretària d'Acció Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, amb motiu de la celebració del Consell Confederal del sindicat. El contingut d'aquest preacord, va detallar Vicente, passa per la recuperació del subsidi per a majors de 52 anys; la prevalença del conveni sectorial sobre el d'empresa; l'eliminació del límit d'un any que la reforma laboral va establir per la 'ultraactivitat' dels convenis, i l'establiment de límits a la subcontractació, obligant les empreses auxiliars a adoptar el conveni sectorial o el de l'empresa principal.

«Hem arribat a un acord important en la taula de diàleg social sobre matèries que suposen revertir la reforma laboral en aspectes fonamentals que tindran un efecte positiu i immediat en la recuperació de drets dels treballadors», va afirmar Vicente, que va remarcar que ara «la pilota és a la teulada del Govern i ha d'assumir aquest acord» adoptant les mesures legislatives necessàries.

En cas de no fer-ho, va advertir, el Govern «tindrà un problema». «Al cèrcol polític que ja té se li unirà el cèrcol sindical», ja que si aquestes mesures no es porten a la pràctica, CCOO plantejarà a UGT mobilitzacions.

Per la seva banda, UGT va afirmar que, encara que «hi ha matèries de gran coincidència amb el Govern per derogar els aspectes centrals de la reforma laboral», encara no s'ha tancat cap acord formal en aquest sentit.

Per al sindicat, algunes de les propostes tractades en la taula de diàleg social van en la bona direcció. A més, en un comunicat, va destacar que durant l'última reunió mantinguda amb la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, es va acordar prosseguir amb la negociació per tancar un acord final en les taules de diàleg social.

En tot cas, l'organització que lidera Pepe Álvarez va reclamar al Govern que «solucioni els seus problemes a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) o de resolucions». «No tenim més temps per perdre, ara cal passar de les paraules i les bones intencions als fets», va remarcar.

Per la seva banda, fonts del ministeri de Treball no han confirmat aquest preacord i s'han limitat a assenyalar que «la taula de diàleg social continua treballant».