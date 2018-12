Torra no descarta reunir-se amb Sánchez el 21-D després de la carta de Calvo

El president de la Generalitat, Quim Torra, no descarta reunir-se el 21-D amb el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, després de la carta de la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, tal com han explicat fonts del Govern a l'ACN. Així, Torra manté la porta oberta a una trobada entre els dos presidents, quan falta una setmana per a la reunió del Consell de Ministres a la Llotja de Mar (Barcelona), divendres que ve. Des de la Generalitat han insistit que mantenen sempre la via del diàleg oberta i que Sánchez sempre seria benvingut, tot i que el Govern ha reiterat la preferència de celebrar una reunió bilateral entre els dos executius al complet aprofitant el Consell de Ministres del 21-D a la capital catalana.

Fins ara, el Govern considerava que una reunió entre els dos presidents no era òptima, perquè no se n'ha pogut treballar prèviament el contingut. Així, rebutjava que Sánchez aprofités la visita a Barcelona per veure's amb Torra com si fos només per protocol, i no amb la seriositat que des de Palau creuen que hauria de tenir la cimera. Però la carta de Calvo fa que, per ara, Torra no descarti trobar-se amb Sánchez, renunciant així a una reunió d'alt nivell entre els dos executius.

Aquest divendres a primera hora del matí el govern de Sánchez ha demanat formalment una reunió entre presidents pel 21-D, a través d'una carta de Calvo, dirigida al seu homòleg de la Generalitat, Pere Aragonès. La vicepresidenta espanyola demana col·laboració en l'organització i desenvolupament del 21-D i afegeix que, "com és habitual en situacions semblants", seria convenien que els dos presidents mantinguessin una trobada "per reprendre el camí del diàleg constructiu". Calvo també ha enviat una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què comunica formalment la reunió que es farà a la Llotja de Mar i li agraeix per endavant la col·laboració que presta sempre el consistori.