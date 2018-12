Bargalló s'oposa a una eventual fixació per part de l'Estat de l'ús de les llengües a l'escola

El Govern presentarà esmenes al projecte de llei que modifica la Llei Orgànica d'Educació del 2006 i que suposa la derogació de la LOMCE. Algunes fan referència a l'àmbit lingüístic i a un eventual percentatge d'ús de les llengües com a vehiculars que podria fixar el govern espanyol a través de la reforma d'aquesta llei.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat a través d'una piulada a Twitter que el Departament ja ha manifesta al Ministeri d'Educació el ''desacord i oposició'' amb aquesta proposta perquè considera que ''col·lisiona'' amb la LEC. Segons ha avançat el diari Ara, el text aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres preveu que l'Estat pugui fixar "la proporció de l'ús de la llengua castellana i la llengua cooficial com a llengua vehicular".

Fonts del Ministeri d'Educació han assegurat que no es preveu la fixació d'aquests percentatges sinó que a través d'aquesta reforma, i han recordat que la proposta del govern socialista ha estat eliminar ''raonable'' de l'apartat on la LOMCE preveia que ''les administracions determinaran la proporció raonable de la llengua castellana i la llengua cooficial''. Segons les mateixes fonts, el Ministeri no ha fet canvis al document que es va donar a conèixer fa més d'un mes.

La proposta del Ministeri si que canvia el percentatge de competències en matèria de currículum i recupera el repartiment anterior a la llei Wert del 55% per part de l'Estat i 45% per part de les comunitats autònomes amb llengua pròpia.

Des del Departament d'Educació ja havien assenyalat que els canvis proposats per l'executiu de Pedro Sánchez els veien ''amb bons ulls'' però recorden que ''hi ha marge de millora'' i per això, a banda de l'esmena sobre el model lingüístic, també es vol fer incidència en altres aspectes com poden ser els requisits de l'escola concertada.