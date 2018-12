La CUP anuncia a Artés que no es presentarà a les eleccions europees

La CUP ha decidit no presentar candidatura a les eleccions europees, ja que entén que el seu projecte polític "no té cabuda dins les institucions europees, màximes representants del capitalisme, l'imperialisme, el racisme institucional i la militarització de les societats". Així ho han expressat els cupaires en un comunicat difós als mitjans, coincidint amb el consell polític ordinari que la formació està fent a Artés. El debat sobre si presentarien candidatura va quedar suspès al consell que la formació va mantenir a principis de novembre a Perpinyà. Tot i això, el partit manté la "voluntat de centrar l'internacionalisme com una eina imprescindible en l'estratègia política".