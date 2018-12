Cursach vol anul·lar la seva causa qüestionant els investigadors

El magnat de l'oci a Mallorca Bartolomé Cursach i la seva antiga mà dreta Bartolomé Sbert, principals acusats en una presumpta trama de corrupció política, empresarial i policial, busquen anul·lar part o tota la causa contra ells amb les seves denúncies en què afirmen que s'han produït revelacions a la premsa que han perjudicat greument els dos investigats. El jutge Miguel Florit, que dimarts passat va ordenar la confiscació dels telèfons mòbils i altres dispositius de dos periodistes, va obrir fa mesos una investigació, després de la denúncia d'uns advocats, que va declarar secreta, sobre presumpta revelació de secrets per aclarir quin funcionari vinculat al cas ha pogut informar la premsa.

A mitjans jurídics de Palma s'ha especulat aquests dies que aquesta peça secreta estaria relacionada amb altres delictes de major gravetat que la revelació de secrets, però aquesta possibilitat ha estat negada per fonts properes al cas.

Aquesta estratègia de Cursach i Sbert per anul·lar la causa per violació dels seus drets no és nova. Tots dos, que estan en llibertat sota fiança, van presentar fa mesos almenys dues denúncies sobre publicacions periodístiques de documents del cas (informes, actuacions, providències, etc.) o el seu contingut abans de la seva notificació a les parts. Florit va encarregar a dos membres de la policia judicial que investiguessin aquestes denúncies, un cas en el qual els dos funcionaris s'han dedicat amb molta intensitat. Aquests funcionaris van demanar a Florit, entre d'altres diligències, llistes de trucades telefòniques de Kiko Mestre, redactor de tribunals de Diario de Mallorca, i de Blanca Pou, periodista d'Europa Press i habitual en la crònica judicial.

La intervenció dels telèfons dels dos periodistes va ser proposada pels policies, que ja van estar rastrejant les trucades dels dos informadors per confirmar que havien tingut contacte amb alguns dels investigadors. Malgrat que cap dels dos periodistes estava formalment imputat, la Policia va sol·licitar al jutge ampliar el període d'escoltes d'ambdós telèfons, una mesura inèdita fins ara que va ser acordada per Florit i avalada pel fiscal Juan Carrau.

Amb la mesura acordada pel jutge es pretén, a través de l'anàlisi de les trucades telefòniques i converses de WhatsApp dels telèfons dels periodistes, esbrinar si han tingut algun tipus de contacte amb alguns dels investigadors.

Ja fa algunes setmanes que el Grup de Blanqueig de la Policia que va impulsar el cas Cursach, demostrant delictes d'extrema gravetat, ja no existeix. Els agents que van encapçalar aquesta complexa investigació han decidit buscar altres destinacions. Uns ho van fer per les pressions internes que procedien de la cúpula de la Prefectura de Policia i altres pel sentiment que els seus propis com- panys els havien deixat sols i no rebien cap suport davant les pressions que procedien de l'entorn de Cursach.

Aquests policies han patit des de fa mesos una campanya de persecució, sobretot a través de les xarxes socials, impulsada per treballadors del grup Cursach, acusant-los d'inventar-se proves.

Els advocats volen fer seure a la banqueta dels acusats els investigadors que van iniciar la macrocausa de corrupció, el jutge Ma-nuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán i diversos agents, per desmuntar els grans judicis que s'acosten contra Cursach i alguns dels seus directius.

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) va designar ahir ponent per a l'admissió a tràmit de la querella de Diario de Mallorca i Europa Press contra el jutge Miguel Florit i el magistrat Carlos Gómez. L'Alt Tribunal havia constituït abans una sala formada pel president del TSJB, Antonio José Terrasa, i els magistrats Antonio Monserrat i Felisa Vidal.

Segons va notificar el TSJB, Felisa Vidal va entrar ahir en aquesta sala pel fet que Carlos Gómez està de vacances i quan aquest es reincorpori, la primera sortirà d'aquesta sala.

Gómez ha estat designat ponent gràcies a l'ordre de repartiment d'assumptes preestablert pel tribunal.