El decret de mesures urgents per al lloguer de pisos no preveu intervenir els preus del mercat

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei de mesures urgents i d'«absoluta necessitat» en matèria d'habitatge i lloguer per tal de pal·liar la «difícil» situació que es dona en el mercat, i més específicament en les grans ciutats, encara que no preveu introduir mesures per intervenir els preus del mercat, contra el que havia pactat amb Units Podem en el seu acord pressupostari. El decret amplia el termini de pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer d'habitatge de 3 a 5 anys (o 7 anys si l'arrendador és persona jurídica). És a dir, augmenta el termini legal mínim en què l'inquilí pot romandre en l'habitatge arrendat. Aquesta ampliació no tindrà caràcter retroactiu i afectarà els contractes que se signin des que entri en vigor.

Des de la seva entrada en vigor s'obre un termini de tràmit d'acceptació per part del Parlament. «Lògicament, si aquest acord està avançat amb Podem i s'està parlant en aquesta direcció es podria incloure la regulació dels preus del lloguer eventualment», segons Foment. Aquest decret modifica cinc lleis: la de Llei d'Arrendaments Urbans, la de Propietat Horitzontal, la d'enjudiciament civil, el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.