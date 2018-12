Detenen a Barcelona, Tarragona i Saragossa tres responsables d'una de les webs neonazis més influents

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona, Tarragona i Saragossa tres dels responsables d'una de les pàgines web neonazis més influents del món. Els arrestats per presumpta participació d'un delicte d'odi tenen entre 21 i 23 anys i feien d'administradors de la secció en castellà de la pàgina, que difonia missatges antisemites, homòfobs i racistes.

Gràcies a una comissió rogatòria internacional impulsada per la policia espanyola s'ha pogut localitzar a Suïssa el líder i ideòleg d'aquesta secció, de 29 anys, nacionalitat espanyola i que tenia més de 50.000 subscriptors a l'Estat i a l'Amèrica del Sud. Es tracta d'un home molt conegut a la xarxa, on va començar amb un blog des del qual difonia articles i vídeos neonazis.

Els atacs més virulents es dirigien al poble jueu com a "responsable de tots els mals que pateix la societat". A més animava als seus seguidors a difondre els seus continguts per incrementar la propagació dels seus missatges. Segons la policia nacional, el líder i ideòleg d'aquesta secció de la pàgina web neonazi havia tingut fins a cinc canals per difondre els seus vídeos, que traduïa a més d'una vintena d'idiomes, entre ells francès, coreà, grec, italià, rus i polonès.

Segons els investigadors, els arrestats a Barcelona, Tarragona i Saragossa donaven suport al màxim responsable en la tasca propagandística. Tots tres es van organitzar l'abril del 2017 per obrir la secció castellana d'aquest lloc web, un diari de notícies digitals ubicat als Estats Units, de parla anglesa, conegut internacionalment i que es feia servir majoritàriament per distribuir massivament contingut antisemita.