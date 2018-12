Forn demana que es doni suport polític i social "explícit" als Mossos: "Els hem de facilitar la feina"

L'exconseller d'Interior, Quim Forn, en règim de presó preventiva a Lledoners i processat per l'1-O, ha demanat aquest dissabte que es doni "suport polític i social explícit" als Mossos d'Esquadra, després d'unes setmanes de crítiques tant per "inacció" com per "desproporció" de l'ús de la força del cos amb les accions dels CDR. "Hem de posar la feina fàcil a Miquel Buch i al cos de Mossos, perquè molts partits volen que desapareguin. No entendre això és no entendre la gran feina que té Buch al davant", ha dit en una entrevista a Rac 1. A més, Forn, que fa dotze dies que es va declarar en vaga de fam i perd un quilo cada dia des de llavors, ha explicat que el trasllat a Madrid pel judici serà entre el 10 i el 15 de gener i assegura que vol estar "recuperat" quan comenci la vista

"Per a mi el judici no és un tràmit. Aniré a lluitar. Esperances? Potser no, però amb el Codi Penal a la mà només s'ha de tenir en compte l'absolució. No he fet res", ha valorat.