Javier Moll: «Amb l'acció del jutge es retalla el dret d'informar lliurement»

Dotzenes de periodistes es van concentrar al davant la seu del Tribunal Suprem a Madrid per defensar el secret professional de la premsa, tal com consagra la Constitució, i en solidaritat amb els redactors de Diario de Mallorca i Europa Press, els telèfons mòbils i altre material periodístic dels quals van ser confiscats per ordre judicial la setmana passada. Van participar en la concentració el president de Prensa Ibérica, empresa editora de Diario de Mallorca i Regió7, Javier Moll, la vicepresidenta, Arantza Sarasola, i el president d'Europa Press, Asís Martín de Cabiedes. Moll va afirmar que amb aquesta acció judicial «s'ataca el dret del periodista de protegir les seves fonts, el que constitueix una manera de retallar la possibilitat d'informar d'una manera lliure i eficient els receptors d'aquesta informació, que som tots». «Som aquí per donar suport al treball dels periodistes, perquè puguin realitzar la seva tasca sense el sobresalt dels tristos esdeveniments que hem viscut a Mallorca els últims dies», va afegir Javier Moll.