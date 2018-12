Mor una nena immigrant de 7 anys hores després de ser detinguda als EUA

Una nena guatemalenca de set anys va morir per deshidratació hores després de ser detinguda per la Patrulla Fronterera dels Estats Units, segons va informar The Washington Post. La nena i el seu pare van ser arrestats per les autoritats migratòries el 6 de desembre a Nou Mèxic i formaven part d'un grup de 163 persones que es van lliurar als agents nord-americans. L'endemà, la nena va començar a tenir convulsions i els serveis d'emergència li van prendre la temperatura, que era de 40 graus. Va ser traslladada a un hospital, on va morir. Els noms de la nena i el seu pare no han estat publicats. L'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels Estats Units investiga la mort.