Sánchez insisteix a reunir-se amb Torra a Barcelona per parlar de «serveis i benestar»

El president espanyol afirma que el seu projecte per a Catalunya és el mateix que per a Espanya

Pedro Sánchez va reiterar ahir el seu desig de reunir-se divendres que ve a Barcelona amb Quim Torra i va remarcar que el temps que el president de la Generalitat gasti en parlar-li d'autodeterminació, ell l'utilitzarà per parlar de serveis públics i recuperació de l'estat del benestar.

El Govern espanyol vol que la reunió sigui només entre els dos presidents, mentre que el de Catalunya voldria una veritable cimera amb ministres i consellers, idea que no agrada a la Moncloa perquè dona la imatge d'una reunió bilateral entre iguals.

En canvi, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va afirmar ahir que seria «bo» que divendres que ve a Barcelona es fes una reunió «dels dos governs», i si no és possible, almenys hi hauria d'haver «alguns ministres» i «alguns» consellers, amb els presidents.

Sánchez va asenyalar ahir a Brussel·les que encara no tenia la resposta de Torra de si acceptava la proposta de reunió. «Espero que es produeixi, perquè en política el que no es pot fer és perdre les formes», va ressaltar, abans d'explicar que pretén veure's amb el president de la Generalitat per parlar dels assumptes que «importen» a la societat catalana.

Davant les qüestions que pot plantejar-li Torra i la possibilitat que li parli d'autodeterminació, va remarcar que dins de la Constitució es pot parlar de qualsevol assumpte.

«Però el temps que utilitzi ell per parlar d'autodeterminació, si finalment ens reunim, jo el dedicaré a parlar de la precarietat laboral, de la qualitat dels serveis públics i de veure com podem reconstruir l'estat del benestar, que desgraciadament durant aquests anys de crisi ha sortit molt danyat a la societat catalana».

Després de destacar que el Govern té «un projecte per a Espanya perquè té un projecte per a Catalunya» i que és el mateix en els dos casos, va posar com a exemple l'aprovació divendres que ve a Barcelona de la pujada del sou mínim a 900 euros.

Sánchez va assenyalar també que assumeix la seva responsabilitat davant la hipòtesi que la seva política en relació amb Catalunya pugui afectar les seves expectatives electorals.



Assossec i generositat

El cap de l'Executiu va reiterar que davant la situació catalana es necessita «assossec, temps, diàleg, generositat i responsabilitat».

També va apel·lar a l'«altura de mires» i al sentit d'Estat de totes les forces polítiques, especialment de les que estan governant en diverses institucions.

Sánchez va considerar que celebrar un Consell de Ministres a Barcelona és una mostra de «respecte, estima i afecte» a Catalunya i a la seva societat, com va ser convocar-lo a Sevilla i ho serà quan se celebrin en altres territoris, va afirmar.

«No és res més que un símbol i un gest de convivència, de concòrdia i d'acostar el Govern d'Espanya a tots i cadascun dels territoris del nostre país», va afegir.