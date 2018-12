Torrent diu que no es mourà «ni un mil·límetre» malgrat la querella de Cs

El president del Parlament, Roger Torrent, ha avisat avui que no es mourà «ni un mil·límetre en la defensa dels drets dels diputats» malgrat la querella que el partit de Ciutadans ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per un presumpte delicte de desobediència.

«Aquesta querella és fruit de la seva impotència, volen guanyar als tribunals el que no són capaços de guanyar al Parlament», va sostenir en declaracions als mitjans als passadissos de la cambra catalana.

Poc abans, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va anunciar que posaran una querella contra Torrent perquè consideren que no ha suspès els diputats processats per la seva implicació en el referèndum de l'1 d'octubre i la posterior declaració d'independència, tal com va dictar el Tribunal Suprem i va ratificar el Tribunal Constitucional.

«La solució del conflicte passa per les urnes i no pel jutjat», va subratllar Torrent.