Turull és traslladat a la infermeria després de catorze dies de vaga de fam

L'exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull va ser traslladat ahir a la infermeria de la presó de Lledoners per indicació facultativa en ressentir-se el seu estat de salut al catorzè dia de vaga de fam.

Segons fonts penitenciàries, Turull estava assistit pels equips sanitaris de la presó, tot i que no es preveia començar a alimentar-lo. En el cas que empitjorés la seva salut, seria traslladat a l'hospital penitenciari de Terrassa.

A través d'un missatge en el seu compte de Twitter, Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona i metge personal de Turull, ha precisat que els líders independentistes en vaga de fam es troben «estables». Això no obstant, afegeix, «el temps transcor-regut i la situació individual fa aconsellable que ara Jordi Turull sigui traslladat a la infermeria del centre».

Fonts sanitàries han indicat a Efe que l'estat de salut de l'exconseller no presenta cap signe d'alarma, encara que en les últimes hores ha començat a mostrar símptomes de cansament i abatiment, propis de gairebé dues setmanes sense ingerir aliments sòlids, i només prendre aigua amb glucosa i minerals. Les mateixes fonts adverteixen que els quatre líders independentistes presos entraran la setmana que ve en una etapa crítica per al seu estat de salut, atès que la vaga de fam podria començar a fer efecte en ells, i és probable que se'ls hagi d'ingressar en infermeria a tots per fer-los el seguiment.



Dejuni col·lectiu

D'altra banda, un centenar de persones ja s'havia sumat al dejuni col·lectiu que impulsen docents i alumnes de la UVic-UCC per exigir la llibertat dels polítics empresonats. La iniciativa, que arrencarà dilluns a les 9 del vespre, durarà 24 hores. Arrencarà amb una concentració al Pati de Miramarges del campus de Vic, on es farà una encesa d'espelmes per part de l'ANC i Òmnium d'Osona, informa l'ACN.

A banda del dejuni, també s'ha previst fer altres activitats paral·leles durant les 24 hores que durarà la iniciativa, com ara un concert del saxofonista Pep Poblet i una xerrada de l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume-Alonso Cuevillas.