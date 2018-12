Cas Cursach, l'origen de l'escàndol

La polèmica decisió del jutge Miguel Florit de confiscar els telèfons mòbils a dos periodistes de Mallorca, per tractar de conèixer la procedència d'una informació periodística en l'anomenat cas Cursach, té el seu origen en una denúncia de Bartolomé Cursach, el protagonista de la macrocausa per corrupció que porta el seu nom i que també instrueix aquest magistrat. Però qui és Bartolomé Cursach? Un magnat mallorquí que ha amassat una milionària fortuna a través del negoci de l'oci.

Cursach és l'empresari més important de l'illa en aquest sector, i la seva fortuna l'ha aconseguit, principalment, a través de tres locals, ubicats dos a la ciutat de Palma i el tercer a Calvià: les discoteques Tito's, Megapark i BCM, respectivament. En els últims anys també va ampliar el seu negoci a través d'hotels, un gimnàs -el més gran de Mallorca, ara tancat per infraccions urbanístiques– i promocions immobiliàries a l'estranger.

Però per conèixer en profunditat el rerefons del cas Cursach cal referir-se prèviament a una investigació anterior, l'anomenat cas corrupció policial, ja que les dues investigacions estan directament relacionades. Fa uns cinc anys el jutjat d'instrucció número 12 de Palma va obrir una investigació, a petició de la fiscalia Anticorrupció, sobre la manipulació d'unes oposicions a la Policia Local de Palma.

Les preguntes de l'examen es van filtrar a diversos opositors i es va fer a través de l'ordinador de qui era director general de Seguretat Ciutadana de Palma, Enrique Calvo, del PP. Les preguntes es van facilitar a una sèrie de policies que, segons es va saber més tard, havien d'ocupar llocs clau en l'estructura policial. Aquests policies havien estat triats, com es va saber més tard, per dos polítics de molt pes a la capital de Mallorca, com eren José María Rodríguez, president del PP de Palma, i Álvaro Gijón, regidor del PP a l'Ajuntament palmesà i diputat d'aquest partit al Parlament balear.

Malgrat que la investigació es va mantenir durant mesos sota secret de sumari, la jutgessa instructora va adoptar aquesta mesura únicament per facilitar la declaració de diverses prostitutes. Aquestes dones, totes estrangeres, van declarar que havien tingut relacions sexuals amb polítics de les Balears, que pagaven el servei al propietari del club. Com que eren estrangeres i feia poc temps que eren a Espanya no van poder identificar aquests convidats, però sabien que eren polítics. Aquestes trobades sexuals se celebraven en una finca privada del propietari del club, situada a Llucmajor.



Agents treballant de porter

Estirant el fil del cas del tripijoc de les oposicions es va descobrir una situació molt més greu: policies locals de Palma estaven treballant de porters en diversos locals d'oci, la majoria d'ells pertanyents a Cursach. L'empresari no tenia servei de seguretat, que estava cobert per policies locals, que a més s'encar-regaven d'avisar cada vegada que hi havia prevista alguna inspecció.

Però al marge d'aquest servei privat de seguretat també es va descobrir una trama d'extorsió. Policies locals de Palma, perta-nyents a la unitat Patrulla Verda, es dedicaven presumptament a extorquir petits empresaris del negoci de l'oci. Els exigien diners, a canvi d'evitar inspeccions, i si no acceptaven aquestes condicions, les visites policials eren constants (fins a tres vegades en una mateixa setmana), que sempre acabaven amb sancions econòmiques i, en definitiva, provocaven el tancament del negoci perquè no podien afrontar el pagament d'aquestes multes. Però al mateix temps, casualment, els mateixos policies feien contínues inspeccions als locals d'oci que estaven fent la competència al Grup Cursach. Mentre que als negocis del magnat els imposaven un nombre mínim de multes que, a més, la majoria es perdien pel camí i no es pagaven, els altres negocis de la competència rebien, per la mateixa activitat, multitud de sancions, que sí que es tramitaven i s'havien de pagar. Era evident el tracte diferent que la Policia Local dispensava a uns empresaris i a Cursach.

Mentre es descobrien totes aquestes irregularitats, la Policia va aconseguir la declaració de diversos testimonis de vital importància que després han estat objecte de persecució, amb pallisses incloses.

Una d'aquestes testimonis és la coneguda amb el sobrenom de la Madame. Era la responsable d'un club de contactes, que va declarar que ella mateixa havia organitzat orgies sexuals al seu prostíbul específicament per als polítics José María Rodríguez i Álvaro Gijón, trobades sexuals que després suposadament finançava l'empresari Cursach. També va revelar que ella mateixa havia acompanyat diverses de les noies que treballaven al seu local a la discoteca Tito's, perquè tinguessin relacions sexuals gratuïtes amb policies locals de Palma, molts d'ells ja identificats anteriorment en la investigació per extorquir petits empresaris del negoci de la diversió.

L'altre testimoni protegit és un antic cambrer de la discoteca Tito's, que també va revelar l'organització d'aquestes orgies sexuals al local, amb la presència de pràcticament els mateixos policies que va assenyalar l'anterior testimoni. També va relatar el sistema que s'estava utilitzant a la discoteca per vendre droga.

El 28 de febrer del 2017, la Policia va detenir Cursach i el seu principal executiu, Bartolomé Sbert, que va provocar un enrenou sense precedents a Mallorca. A tots dos se'ls va acusar d'uns 20 delictes, que anaven des de la seva pertinença a una organització criminal, suborn, tràfic de drogues, informació privilegiada i altres delictes, inclosos dos homicidis. El jutge Manuel Penalva, que en aquest moment instruïa la causa, va ordenar l'ingrés a la presó dels dos detinguts, una decisió que es va acordar quan la causa continuava sota secret sumari.

A partir de la detenció de Cursach, diversos dels testimonis van començar a ser perseguits, vigilats i agredits. Així, la Madame va ser colpejada per dos individus quan baixava les escombraries de casa seva, sense que fins ara s'hagi descobert qui va ser l'autor d'aquesta agressió. L'excambrer de la discoteca va ser agredit diverses vegades i fins avui s'ha condemnat dos dels autors d'aquestes agressions.



Un any a la presó

Cursach va estar exactament un any en presó preventiva. No el va deixar en llibertat el jutge d'instrucció, sinó que va ser l'Audiència de Palma, que va fixar una fiança d'un milió d'euros. Tot i que la decisió es va comunicar a la tarda, l'empresari va necessitar molt poc temps per reunir els diners. Aquella mateixa nit sortia en llibertat.

Coincidint amb la presència de l'empresari a la presó es va iniciar una campanya de persecució i denúncia contra el jutge Penalva i el fiscal encarregat del cas, Miguel Ángel Subirán, els dos responsables de la investigació contra el poderós empresari. El promotor d'aquesta campanya va ser l'advocat Vicente Campaner, que va defensar Cursach quan des de la presó de Palma es va decidir traslladar-lo de centre i enviar-lo a una presó de la Península. Aquest advocat va aconseguir que es declarés la nul·litat del trasllat i va aconseguir el retorn del seu client a la presó mallorquina.

Però no va ser l'únic servei que va prestar aquest advocat al seu client. A partir d'unes converses de WhattsApp que havien mantingut l'esmentada Madame i el jutge Penalva, que la dona va afirmar després haver lliurat sota engany, el lletrat va iniciar una campanya per aconseguir que el magistrat fos apartat de la investigació, propòsit que va aconseguir. Es va considerar que el jutge Penalva havia perdut la imparcialitat i es va decretar que s'apartés de la investigació, i va assumir tot el cas l'actual instructor, Miguel Florit.

A través d'una plataforma ciutadana anomenada Moviment 27M es van organitzar una sèrie de manifestacions al carrer en què s'acusava directament el jutge Penalva i el fiscal Subirán de ser uns cor-ruptes. La primera concentració, amb la presència majoritària d'empleats del grup Cursach, es va fer sota la finestra del despatx del jutge mentre prenia declaració a l'empresari i al seu lloctinent, que no van voler declarar. Cursach es va desmarcar de les festes de Tito's.

Una altra de les irregularitats que els investigadors van descobrir és que una persona de l'entorn més pròxim de Cursach hauria subornat una cap de servei del departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, que va rebre diners en metàl·lic i ampolles d'un xampany francès molt car.

El dia de la detenció de Cursach, en un escorcoll domiciliari a casa seva, sense que la policia ho esperés, se li va trobar una escopeta il·legal, que guardava sota el llit. Aquesta arma li ha suposat la seva primera condemna per tinença il·lícita d'armes, delicte pel qual ha estat condemnat a vuit mesos de presó.

El jutjat, davant la complexitat de la investigació, va decidir trossejar la causa. A Cursach se l'ha imputat en les dues primeres macropeces. La primera, confirmada per l'Audiència Provincial de Palma, es tracta de les festes descrites per a policies que se celebraven a la discoteca Tito's. La segona era pel suborn a funcionaris. Aquests dos casos estan pendents que la fiscalia Anticorrupció presenti el seu escrit d'acusació i se celebri el judici, la data que encara s'ha de determinar. Entremig s'ha creuat ara la controvertida actuació del jutge Florit contra la premsa, que complica encara més la complexa instrucció d'una de les causes més escandaloses de la història recent de Mallorca.