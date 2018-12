La Marató dedicada a la lluita contra el càncer ja ha recollit 1.822.064 euros

El marcador de donatius recollits de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha arribat als 1.822.064 euros cap a dos quarts de tres de la tarda. Aquesta 27a edició se centra en la divulgació sobre el càncer i té com a objectiu recollir fons per lluitar contra aquesta malaltia. El programa de TV3 està conduït per Ramon Gener i Gemma Nierga, ha començat a les deu del matí i s'acabarà cap a la una de la matinada. En les 15 hores que durarà l'emissió passaran pel plató de la televisió catalana unes 380 persones, entre elles una vintena de 20 testimonis i 26 metges i investigadors. A les 8 del matí el programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio ha donat el tret de sortida a aquesta llarga jornada solidària.

Les connexions en directe amb les activitats arreu de Catalunya, els reportatges i les actuacions musicals repeteixen com a eixos fonamentals del programa solidari. El programa es desplaça en nombroses ocasions fins a les quatre seus telefòniques (la Fira de Barcelona, el Palau de Congressos de Girona, la Universitat de Lleida i el Port de Tarragona), que compten amb 3.400 voluntaris.

A més de desenes de testimonis, participen en la Marató cares conegudes dels mitjans i del món de la cultura com Helena Garcia Melero, Lídia Heredia, Xavier Graset, Marc Ribas, Quim Masferrer, Eloi Vila, Llucià Ferrer, Samantha Vall, Jordi Basté, Toni Cruanyes, Laura Rosel, Òscar Dalmau, el Màgic Andreu, Roger de Gràcia, Peyu, Jair Domínguez o Joan Manuel Serrat, que ha patit tres càncers.

Els Pastorets Rock repeteixen com a banda del programa, que també comptarà amb la interpretació dels temes del disc del programa. Elena Gadel, Buhos, Doctor Prats o Alfred, entre d'altres, oferiran actuacions durant el programa.