Pressions amb campanyes de desprestigi i testimonis apallissats

Florit havia mantingut un perfil baix fins que es va posar al capdavant de la instrucció en detriment del jutge Manuel Penalva, apartat del cas després d'una campanya de desprestigi dissenyada per la defensa de l'empresari multiimputat que es va fer extensiva al fiscal Miguel Ángel Subirán. Uns fets traumàtics, però probables, essent Cursach el presumpte líder d'una trama corrupta que durant anys va implicar policies, polítics i empresaris de l'illa.

Les concentracions davant del jutjat de Penalva que han estat promogudes pels advocats de l'empresari a cop de megàfon, que van rebre el suport dels treballadors de les seves discoteques, així com les pallisses que van patir els dos principals testimonis de càrrec contra l'empresari, han format part del paisatge d'una instrucció conflictiva, caòtica i en bona part indesxifrable.

Es tracta d'un desafiament d'envergadura per a Florit. El jutge que acaba de trepitjar els drets més elementals de dos periodistes ha trobat una notorietat que mai no havia buscat. En el passat va cridar l'atenció per haver necessitat sis anys per instruir una acusació de corrupció contra Joaquín Rabasco, exregidor de l'Agrupació Social Independent (ASI) a Llucmajor. També va instruir el cas del Pla Territorial de Mallorca, causa en la qual va deixar tota la recerca en mans de la Fiscalia.

Poques vegades havia estat sota els focus, però aquesta setmana el seu nom ha arribat a les més altes instàncies de l'Estat. La diligència en la qual el jutge i el seu principal investigat han laminat el dret a la informació dels periodistes ha estat qualificada d'«escandalosa» per una destacada autoritat de Balears, que demana anonimat.

L'atac als periodistes també ha tret de la seva zona de confort una legió de representants polítics de dins i fora de l'arxipèlag que, excepcionalment, han substituït les seves lacòniques expressions de respecte a les decisions judicials per una bateria de crítiques cap a la forma de comportar-se de l'instructor.



Suport de la fiscal general

En canvi, el jutge i el multiimputat han trobat l'aval de la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, que dimecres va barbotejar una tímida defensa de l'actuació de Florit mentre fugia de les preguntes dels periodistes. Per la seva banda, el fiscal en cap de Balears, Bartomeu Barceló, va opinar en una memorable intervenció a la Cadena Ser que requisar mòbils a reporters «no té una major importància».