Una resolució judicial que lamina la llibertat de premsa

Com pot ser que una resolució judicial d'un jutjat d'instrucció de Palma hagi acabat obligant el president Pedro Sánchez a pronunciar-se durant una cimera europea a Brussel·les? La diligència promoguda pel multiimputat Bartolomé Cursach i signada pel jutge Miguel Florit ha provocat un terratrèmol sense precedents que ha sacsejat la Moncloa, el Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia General de l'Estat.

El document ja forma part de la història negra del periodisme, un embornal pel qual s'han escorregut el dret a la informació i el secret professional de dos periodistes per primera vegada en democràcia.

Sobre el jutge Florit recau la tasca d'investigar Bartolomé Cursach, magnat de la nit acusat de setze delictes que inclouen organització criminal, amenaces, coaccions, blanqueig de capitals, tràfic d'influències i falsedat documental. Milers de folis formen part del gegantí sumari de la macrocausa.

Durant els nou mesos que Florit ha estat al capdavant de la instrucció, el procés sembla que s'ha alentit, i el jutge ha invertit aquest temps a despatxar recursos accessoris i, des d'aquesta setmana, a violentar la intimitat de dos periodistes.

Els fets són àmpliament coneguts: el jutge Florit va enviar dimarts la policia a la redacció d'Europa Press per requisar el telèfon mòbil i els ordinadors de Blanca Pou, periodista de l'agència. Aquell mateix dia va confiscar el telèfon de Kiko Mestre, reporter del Diario de Mallorca (del mateix grup editorial que Regió7) i va enviar dos agents a la redacció del diari per intervenir-ne també l'ordinador, tot i que van desistir-ne després que la direcció del diari els comuniqués que no lliurarien cap material.

Els dos professionals van entrar en el radar de Cursach, el seu lloctinent Bartolomé Sbert i el jutge Florit després que publiquessin una informació sobre presumptes irregularitats comptables a les empreses del magnat de la nit mallorquina, que ha aconseguit una cosa inèdita en democràcia: tòrcer el braç d'un magistrat per identificar la font d'una informació al preu de trepitjar drets fonamentals recollits en la Constitució espanyola.