Torra exigeix a Sánchez que sigui "valent" i que "no es deixi arrossegar per la dreta i la ultradreta"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit a Pedro Sánchez "que sigui valent" per mantenir un "diàleg obert" amb Catalunya i que "no es deixi arrossegar per la dreta i la ultradreta". Torra ho ha dit en una visita a la fira de Santa Llúcia de Prats de Lluçanès on, tot i no concretar si finalment se celebrarà la trobada entre els dos executius, ha reiterat que les converses han d'incloure el dret a l'autodeterminació, el sentiment republicà del poble català i el rebuig a la repressió envers els polítics catalans. Així mateix ha afirmat que la seguretat de cara el 21 de desembre "està garantida", tant pel que fa a la trobada que el Consell de Ministres durà a terme a Barcelona, com per les possibles concentracions en contra que es produiran.