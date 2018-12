Casado exigeix a Sánchez que no dialogui amb un «desequilibrat» com Torra

El líder del PP, Pablo Casado, va titllar el president de la Generalitat, Quim Torra, de «desequilibrat» per «fer una crida a un vessament de sang», i va exigir al cap de l'Executiu central, Pedro Sán-chez, que no dialogui amb els independentistes i apliqui com més aviat millor l'article 155 de la Constitució. Casado va avisar l'Executiu del PSOE que no hi ha «independentistes bons i dolents», i li va reclamar que no es deixi portar «pels cants de sirena» dels qui apel·len al diàleg, ja que segons el seu parer és impossible aconseguir la convivència amb els que són «xenòfobs» per naturalesa i tenen al capdavant un «desequilibrat» com Torra.

«No és un insult, ho explico. Cal ser un desequilibrat per escriure sobre els espanyols que som carronyers, hienes i escurçons. Cal ser tremendament desequilibrat per dir a la teva terra que estàs desitjant que el Govern t'enviï els tancs. I cal ser molt desequilibrat per dir que anheles la via eslovena, és a dir, la guerra civil», va afegir Casado.

Per part seva, l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va animar Sánchez a continuar el diàleg a Catalunya perquè, segons el seu parer, els independentistes «no són colpistes». «No puc compartir que se'ls acusi a ells de feixistes o d'haver fet un cop d'Estat. Intel·lectualment no puc assumir això», va assenyalar Zapatero en una entrevista a El Mundo, en què en tot cas va matisar que els independentistes «han fet un viatge enlloc» i que «han sobrepassat els límits del que pot ser la política».

Segons Zapatero, el PSOE ha de ser el «gran actor de la convivència» a Espanya i ser capaç de parlar amb els independentistes i amb la dreta. «Tot i que ara tenim una representativitat menor en nombre d'escons, tenim gairebé més responsabilitat, perquè la crisi ha provocat la radicalització de les posicions», va dir l'expresident del Govern espanyol.

Així mateix, l'expresident del Govern va rebutjar tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució. «El 155 és un pal·liatiu a un problema més de fons. Si algú creu que amb el 155 això s'arregla, és un error», va explicar.

En aquest sentit, va incidir que els problemes polítics «només s'arreglen dialogant, recuperant afectes, superant prejudicis i aïllant els totalment irreductibles», que, en la seva opinió, «n'hi haurà».

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va demanar que el Govern central defensi els catalans el 21 de desembre, quan se celebrarà un Consell de Ministres a Barcelona, i va preguntar a Sánchez si no s'adona que els CDR tindran «la protecció del Govern de la Generalitat».

Arrimadas va opinar que les protestes del proper divendres estan «gairebé convocades pel Govern de la Generalitat, que s'ha negat a instar els CDR a anul·lar totes les seves activitats absolutament il·lícites».