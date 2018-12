ERC, sobre la rebaixa de les inhabilitacions pel 9-N: «La judicialització mai serveix per aturar la voluntat del país»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha valorat la rebaixa de les condemnes d'inhabilitacions de l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per organitzar el 9-N. "Mai la via de la repressió o la judicialització serveix per aturar la voluntat democràtica del país de poder decidir el seu futur", ha dit en la roda de premsa d'aquest dilluns al migdia, posterior a la reunió de la direcció permanent dels republicans. Vilalta també ha denunciat la decisió del Suprem ja que la via de la "repressió" no pot ser "vàlida". La notícia s'ha fet pública durant la roda de premsa.

La sala segona del Suprem ha rebaixat les condemnes imposades pel TSJC a Mas, Ortega i Rigau. En el cas de l'expresident de la Generalitat, el tribunal redueix la inhabilitació de 2 anys a 1 any i 1 mes, i l'equipara a la pena que ja va imposar el Suprem a l'exconseller de presidència Francesc Homs, també en relació al 9-N. En el cas d'Ortega, rebaixa la condemna d'1 any i 9 mesos a només 9 mesos, i en el cas de Rigau també la limita a 6 mesos -el TSJC l'havia condemnat a 1 any i 6 mesos. Tots ells estan condemnats per un delicte de desobediència i la sentència ja és ferma. La Fiscalia havia sol·licitat mantenir totes les penes.