Jeremy Corbyn anuncia una moció de censura contra May

El laborista Jeremy Corbyn ha anunciat que presentarà una moció de censura contra la primera ministra britànica Theresa May per endarrerir la votació de l'acord del Brexit. El líder de l'oposició al Regne Unit ha decidit presentar una moció pel "fracàs" de May a l'hora de permetre una votació "immediata" sobre el pacte de sortida de la Unió Europea. Hores abans, la líder tory havia promès a la Cambra dels Comuns que sotmetria el text a votació la setmana del 14 de gener, però els laboristes han exigit que la votació sigui abans. Per això, Corbyn ha afirmat que la moció de censura "és l'única manera" d'assegurar que Westminister vota l'acord aquesta setmana. May, que va superar la setmana passada una moció de confiança del seu mateix partit, ha abandonat la cambra just després de l'anunci dels laboristes.

"És perjudicial i inacceptable que estiguem esperant gairebé un mes abans que es voti sobre aquest tema crucial sobre el futur d'aquest país", ha afirmat Corbyn.