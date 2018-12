May titlla d'«insult» que Blair demani un altre referèndum sobre el Brexit

La primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va confirmar la seva negativa a convocar un segon referèndum sobre el Brexit i va criticar un dels seus predecessors al capdavant del Govern, el laborista Tony Blair, per donar suport a aquesta opció. «Intentar perjudicar les nostres negociacions amb Brussel·les defensant un segon referèndum és un insult al càrrec que un cop va ocupar i a les persones que va servir», va afirmar May en un comunicat sobre l'exmandatari, que la setmana passada va advocar per ajornar la ruptura amb la Unió Europea (UE) i celebrar una altra consulta.

El diari The Sunday Times revela, però, que alts càrrecs del gabinet del Govern han començat a elaborar plans per organitzar un referèndum si l'acord a què han arribat Londres i Brussel·les no rep l'aprovació del Parlament. La primera ministra, que encara confia a aconseguir «garanties addicionals» de la Unió Europea que facilitin la ratificació del pacte, va assegurar que no eludirà la «responsabilitat» de complir amb el mandat de la consulta de juny de 2016, en què el 51,9% dels votants va optar per abandonar la UE.

«Massa persones volen subvertir aquest procés pels seus propis interessos polítics, en lloc d'actuar per l'interès nacional», va assenyalar May, que va insistir que el Parlament «té el deure democràtic de complir amb allò pel que van votar els britànics».

El número dos del Govern, David Lidington, es va reunir dijous passat amb un grup de diputats laboristes per avaluar el suport que hi ha a una nova consulta, segons van revelar mitjans britànics. L'equip de Lidington està dissenyant una estratègia per a una possible consulta en què es demanaria als britànics triar entre dues opcions: donar suport a l'acord de May o abandonar la UE sense un pacte, va revelar The Sunday Times. El Parlament, en aquest cas, podria obligar el Govern a incloure com a tercera opció: romandre a la Unió Europea.

L'exprimer ministre David Cameron ha assegurat a persones del seu entorn que May, encara que personalment s'oposa a una segona consulta, seguiria aquest camí si així ho demana la majoria del Parlament. Al mateix temps, les bases del Partit Laborista estan augmentant la pressió perquè el seu líder, Jeremy Corbyn, doni suport a una segona consulta sobre el Brexit, segons The Guardian.

En tot cas, seguint la versió oficial, el ministre d'Educació britànic, Damian Hinds, va assegurar que la primera ministra no té ni la més mínima intenció de convocar un segon referèndum sobre el Brexit tot i la debilitat que està exhibint a l'hora d'aconseguir l'aprovació del seu pla de sortida de la Unió Europea. «Un segon referèndum causaria divisió. La gent ja ha votat, ja hem tingut aquest referèndum i ara hem d'aplicar-lo», va afegir.

Per part seva, el ministre d'Exteriors d'Irlanda, Simon Coveney, va explicar que qualsevol nou pla per sortir de la Unió Europea que el Regne Unit volgués posar en marxa probablement implicaria posposar l'article 50 que activa oficialment el procés de sortida.