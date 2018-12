Policies de l'1-O al·leguen que els van amenaçar amb setges com el d'Economia

Quatre agents de la Policia Nacional investigats per la seva intervenció per impedir l'1-O han justificat aquest dilluns l'ús de pilotes de goma en una escola de Barcelona en què els manifestants els amenaçaven amb acorralar-los com van fer amb la Guàrdia Civil en el registre de la conselleria d'Economia el 20-S.

Segons han informat fonts jurídiques, davant el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona han declarat avui tres escopeters de la Policia Nacional i un quart agent que exercia d'assistent dels comandaments sobre el terreny, investigats per la seva intervenció a l'escola Ramon Llull de Barcelona, on un votant va perdre la visió d'un ull en rebre l'impacte d'una pilota de goma.

Davant del jutge, els agents han defensat la necessitat d'utilitzar les pilotes de goma perquè, segons han sostingut, els grups que es van concentrar a les portes d'aquesta escola de Barcelona els advertien que anaven a assetjar-los i acorralar-los com van fer amb la Guàrdia Civil durant el registre a la conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017.

Un dels agents ha afirmat a més haver-se sentit "segrestat" quan va quedar a l'interior d'aquest centre educatiu mentre desenes de persones es concentraven a les portes de l'institut Ramon Llull per impedir l'accés al local de votació de les forces de seguretat.