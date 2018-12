Qualifiquen de «perill per a la salut» 21 establiments de restauració a Mallorca

La campanya duta a terme aquest estiu per inspectors de seguretat alimentària en restaurants, cafeteries i serveis d'alimentació col·lectiva (càterings) va concloure amb un total de 21 establiments de Mallorca que, per deficiències de tot tipus, van ser qualificats pels funcionaris com «un perill per a la salut pública», per la qual cosa es va instar el cessament immediat de l'activitat.

Aquesta dada, inclosa en el resum de l'activitat de control oficial als establiments que es dediquen a la preparació de menjars per col·lectivitats, és el resultat de les puntuacions que els inspectors de seguretat alimentària atorguen als establiments visitats, que van des del zero (els considerats com un perill per a la comunitat) fins al 5, locals les condicions dels quals qualifiquen d' «excel·lents».

Amb el grau 1, que marca els establiments «amb molt males condicions higièniques i que únicament poden seguir funcionant amb certes condicions», van ser qualificats 35 locals més en què se servien o preparaven menjars.

A Eivissa, un total de 15 restaurants van rebre la qualificació de «perill per a la salut pública» i 38 de «molt males condicions higièniques», que, sense esmena, no podrien seguir oberts. A Formentera dos locals van rebre un «zero» i nou van ser considerats com de grau 1, mentre que a Menorca només es van detectar dos establiments en el pitjor dels escenaris possibles.

Segons aquest resum de l'activitat inspectora de l'estiu passat, un total de 26 establiments de Mallorca van haver de suspendre la seva activitat per les greus deficiències detectades, en 44 es va elevar una proposta de suspensió, en 9 es va procedir a retirar algun producte que no complia les condicions mínimes requerides, en 125 hi va haver una proposta de sanció, i a 633 locals se'ls va atorgar un termini per a l'esmena d'alguna irregularitat que no revestia excessiva gravetat. A la resta de les illes, es va suspendre l'activitat en 15 establiments d'Eivissa, en 2 de Formentera i en 2 de Menorca.

A Mallorca, es van visitar 1.075 establiments, que van requerir 1.749 controls o actuacions. Com s'especifica a la memòria, cal que en molts establiments s'hi faci més d'una inspecció, ja que, un cop detectada una deficiència, se'ls atorga un termini curt perquè la corregeixin. A Mallorca, aquesta circumstància es va donar en un de cada tres establiments visitats (el 25% va requerir dues visites i, el 8,4%, tres). Per contra, aquestes segones i terceres visites només van ser necessàries en el 19% dels establiments visitats a Menorca i en el 65% dels locals eivissencs i en el 73% dels formenterers.