Aragonès i Artadi s'han reunit amb Calvo per forçar que la trobada de Torra i Sánchez inclogui ministres i consellers

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, s'han reunit aquest dilluns amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, per intentar forçar que la trobada entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, inclogui també ministres i consellers. Així ho han explicat fonts de Palau en una conversa amb periodistes al Parlament, aquest dimarts al matí. El Govern remarca la importància d'establir un ordre del dia per dotar de contingut la cita. A més, l'executiu ha ofert espais de la Generalitat per acollir l'eventual reunió.

La reunió entre Aragonès, Artadi i Calvo ha estat presencial i no a Madrid, segons apunten des del Govern. Els representants del Govern van deixar clar que no volen que la trobada que es prepara pel dia 20 o el 21 sigui protocol·lària, de manera que es dona màxima importància perquè hi hagi un ordre del dia -que encara no s'ha treballat en aquestes converses. La trobada d'ahir entre el vicepresident, la portaveu de la Generalitat i la vicepresidenta espanyola, doncs, va ser una primera presa de contacte, on es va parlar del format però no encara del contingut.

Pel que fa a la data, continua la incertesa sobre si el conclave es faria dijous o el mateix divendres, quan es reuneix el Consell de Ministres a la Llotja de Mar (Barcelona). El que tenen clar des de Palau és que l'aposta és fer una reunió que inclogui consellers i ministres, ja sigui al complet o amb una representació menor, i així s'ha proposat a l'executiu espanyol. La Generalitat, doncs, espera ara una resposta del govern de Sánchez.



La Moncloa situa reunió en divendres



Fonts del govern espanyol situaven ahir dilluns la possible reunió entre Sánchez i Torra a divendres, i no dijous, malgrat que alguns ministres -i previsiblement el propi president espanyol- aniran a la gala de Foment del Treball de dijous al vespre. L'executiu del PSOE apuntava dilluns que la reunió està a mans de Torra, i continuava descartant una petita cimera amb consellers i ministres.

Alguns dels ministres arribaran a Barcelona dijous al migdia i altres el mateix divendres. La previsió és que el Consell de Ministres comenci a les 09.30 i acabi al migdia amb la tradicional roda de premsa. Després tindria lloc la possible reunió amb Torra. Així, Sánchez vol mantenir la mateixa estructura del Consell de Ministres d'Andalusia, i si hi ha reunió parlar amb Torra de coses "que importen als ciutadans".