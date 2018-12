Carles Puigdemont pronostica una «onada cívica»

L'expresident català Carles Puigdemont va pronosticar ahir des de Bèlgica que el pròxim 21 de desembre,la resposta als car-rers al Consell de Ministres que se celebrarà a Barcelona serà «una onada cívica», de manera que descarta aldarulls. Puigdemont va insistir que la societat s'expressarà el 21-D «en termes de civisme». De tota manera, l'expresident va repetir que la convocatòria del Consell de Ministres a Barcelona és «una provocació en tota regla» que, segons la seva opinió, no es pot «deixar de contestar». Als qui tinguin dubte de com fer-ho, Carles Puigdemont els va aconsellar que facin el contrari del que s'espera i es va mostrar convençut que aquell dia es convertirà en «un fracàs per a l'Estat espanyol». Puigdemont va reiterar que els qui apunten que Catalunya serà escenari d'una «macrokaleborroka» el que tindran serà una «onada cívica».