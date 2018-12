Cas Laura Luelmo: detenen el germà bessó del veí de la professora morta

Agents on es va trobar el cos de Laura Luelmo

Diversos agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest dimarts el germà bessó del veí de Laura Luelmo després d'un moviment sospitós dins de la investigació per la mort de la professora de 26 anys, han informat a Europa Press fonts policials.

Aquest dimarts, 24 hores després que un voluntari alertés que havia descobert roba de dona, i que va portar la Guàrdia Civil a trobar el cos de la mestra natural de Zamora, diversos agents de l'Institut Armat han desplegat un ampli dispositiu al carrer d'El Campillo on vivia de lloguer la jove.

Els agents es trobaven desplegats des del migdia al carrer Córdoba, on vivia la jove, concretament en el número 13. Fonts de la investigació han confirmat que havia previst diversos escorcolls, encara que sense concretar a quins domicilis o béns.

A prop de la casa on residia Laura Luelmo hi viu un veí, L.M., descartat com a sospitós perquè el 12 de desembre, dia de la desaparició de Laura Luelmo, es trobava internat a la presó d'Ocaña (Toledo). La presó li va concedir un permís aquest dilluns, el mateix dia que va aparèixer el cos amb senyals de violència.

No obstant això, aquest veí, amb un historial de violència cap a les dones, té un germà bessó que també va complir diverses condemnes per assassinat i robatoris. Aquest segon sí es trobava en llibertat quan va desaparèixer Laura Luelmo.

Cop al cap



El cos de Laura presenta en la primera inspecció ocular un fort cop al cap, a més d'altres senyals d'aparent violència que han de contrastar-se amb l'autòpsia que confirmi les circumstàncies que van envoltar la seva mort, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.

A més d'aquest cop, els especialistes estudien més senyals de violència amb el dubte encara de si són mostres de l'agressió que va provocar la mort de Laura o si són signes de la manipulació que va patir el cos en ser amagat.

La Guàrdia Civil s'ha marcat com a prioritat trobar el mòbil de Laura Luelmo hores després de trobar el cos de la professora. A més, s'investiga l'entorn de la jove, principalment veïns considerats d'interès per a la investigació.