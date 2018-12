Cas Laura Luelmo: la jove va morir d'un fort cop al cap, segons l'autòpsia

Agents al lloc on es va trobar el cos de Laura Luelmo

Agents al lloc on es va trobar el cos de Laura Luelmo EP

L'autòpsia practicada al cos de Laura Luelmo, la jove mestra de 26 anys natural de Zamora, apunta que la causa de la mort va ser un traumatisme cranioencefàlic provocat per un fort cop al cap. Segons fonts de la investigació consultades per Europa Press, la mort es va produir entre el 14 i el 15 de desembre. El germà bessó del veí de Luelmo ha estat detingut.

L'informe preliminar de l'autòpsia s'ha practicat a l'Institut de Medicina Legal (IML) de Huelva, a on s'havien traslladat aquest dimarts els familiars de la jove. Els investigadors de la Guàrdia Civil rastregen la zona propera a El Campillo on va aparèixer el cos per buscar indicis sobre aquesta mort, ja que s'estudia la possibilitat que Laura hagués estat colpejada amb algun objecte contundent.

Aquest dimarts al matí, 24 hores després de la troballa del cos i de l'aixecament del cadàver ordenat ahir a les 18.40 hores, fonts de la investigació havien assenyalat que la primera inspecció ocular apuntava que la mort s'havia produït per un fort cop al cap. El cos presentava altres signes de violència pendents d'anàlisi forense.

Sospites del germà bessó del veí



A prop de la casa on residia Laura Luelmo hi viu un veí, L.M., descartat com a sospitós perquè el 12 de desembre, dia de la desaparició de Laura Luelmo, es trobava internat a la presó d'Ocaña (Toledo). La presó li va concedir un permís aquest dilluns, el mateix dia que va aparèixer el cos amb senyals de violència.

No obstant això, aquest veí, amb un historial de violència cap a les dones, té un germà bessó que també va complir diverses condemnes per assassinat i robatoris. Aquest segon sí es trobava en llibertat quan va desaparèixer Laura Luelmo.